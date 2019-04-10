Кишинёв, 11 апреля, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии пригласила оппозиционный блок ACUM на переговоры о создании коалиции и формировании правительства. Как заявил один из лидеров социалистов Иван Чебан, социалисты предлагнают провести переговоры 11 апреля в здании парламента, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

От Партии социалистов переговоры уполномочены вести лидер партии Зинаида Гречаная и депутаты Влад Батрынча и Ион Чебан. Чебан подчеркнул, что это не первое приглашение представителей ACUM на встречу, однако социалисты настаивают именно на формировании коалиции, парламентского большинства и формировании правительства. При этом на должность спикера парламента социалисты выдвигают Гречаную.

В блоке ACUM в ответ заявили, что не собираются создавать коалицию с социалистами, но готовы обсуждать «пакет законодательных инициатив, направленных на избавление страны от олигархов». В ACUM предложили обсудить все это на заседании парламента и призвали старейшего депутата-социалиста Эдуарда Смирнова как можно скорее созвать депутатов и продолжить учредительное заседание.

Отметим, что до сих пор социалисты и ACUM уже несколько раз приглашали друг друга на встречи. В последний раз социалисты не явились на организованную ACUM встречу.

При этом параллельно социалисты вели переговоры с Демпартией Владимира Плахотнюка и приблизились к созданию коалиции с демократами, а приглашения для ACUM используется как прикрытие.