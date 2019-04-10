Вашингтон, 11 апреля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Американские фондовые индексы выросли на торгах 10 апреля.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Индекс NASDAQ

Так, индекс Dow Jones достиг 26 157,16 пункта (плюс 0,03%), индекс NASDAQ — 7964,24 пункта (плюс 0,69%), индекс S&P 500 — 2888,21 пункта (плюс 0,35%).

Напомним, 10 апреля американское министерство труда обнародовало данные, согласно которым годовая инфляция в марте составила в США 1,9% при прогнозе в 1,8%. За месяц инфляция выросла на 0,4% (прогнозировалась на уровне 0,3%).

Ожидается публикация протоколов заседания ФРС, которое прошло в марте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этом заседании 20 марта было принято решение не повышать базовую процентную ставку, сохранив ее на уровне 2,25—2,5% годовых.

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