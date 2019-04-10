Калуга, 11 апреля, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Пятилетние надзорные каникулы могут быть предоставлены самозанятым гражданам, заявил российский министр финансов Антон Силуанов на совещании «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных».

Admoblkaluga.ru Антон Силуанов провёл совещание в Калужской области.

Министр отметил, что порядка десяти миллионов человек в России «работают без всяких надзоров». Надзор, по его словам, нужен, но не «на начальных стадиях». По словам Силуанова, «три, пять, а может быть, и более лет, такой надзор, наверное, нет смысла вводить».

Он пояснил, что если сразу вводить надзор для этой категории, то у них заинтересованности переходить от незарегистрированной деятельности «в открытое легитимное правовое поле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Силуанов 10 апреля заявил, что предложение о надзорных каникулах для самозанятых будут внесены в правительство РФ.