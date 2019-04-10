Москва, 11 апреля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Говоря о недопустимости иностранного влияния на Венесуэлу, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает вмешательства Соединенных Штатов в дела страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Говоря о помощи России, КНР и Ирана правительству Мадуро, Болтон заявил: «Президент Трамп полон решимости не дать Венесуэле попасть под влияние иностранных держав». Другое дело — отправить Венесуэлу под пяту одной иностранной державы, которая будет диктовать ей политику и качать ее нефть», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил вторичными санкциями за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, против стран, попавших под санкции из-за Венесуэлы, могут быть введены дополнительные меры.