Иерусалим, 11 апреля, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Поражение на парламентских выборах в Израиле признал оппозиционный альянс «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом, передает радиостанция Kan.

James Emery Здание Кнессета

Комментируя итоги выборов, Лапид завил, что оппозиция не сдается и собирается дальше бороться с возглавляемой премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху «Ликудой». Причем политическую жизнь «Ликуды» он обещал сделать невыносимой.

По словам Лапида, «Кахоль-Лавану» удалось многое сделать, главное — создать «реальную альтернативу правительству».

Напомним, на парламентских выборах 9 апреля победу одержала «Ликуда». Теперь представители этой партии получат в парламенте Израиля 65 из 120 мест. «Кахоль-Лаван» немного отстал от фаворита.

Читайте также: Нетаньяху принял поздравления от Трампа