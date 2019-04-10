Вашингтон, 11 апреля, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Поставки нефти из Венесуэлы в США с 29 марта по 6 апреля составили 139 тысяч баррелей в сутки, говорится в еженедельном отчете управления энергетической информации министерства энергетики Соединенных Штатов.

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

В годовом выражении поставки венесуэльской нефти в США снизились почти в 4,5 раза — за аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 631 тысячу баррелей в день.

Отмечается, что с 11 по 29 марта нефть из Венесуэлы в США не ввозилась. Согласно отчету, последние закупки до этого производились за неделю до 8 марта, тогда этот показатель составлял 112 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Венесуэле возобновили работу после массовых отключений электроэнергии два из четырех предприятий по улучшению тяжелой нефти. Сообщалось, что работу возобновили предприятия Petrocedeno и Petropiar.