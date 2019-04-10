Вашингтон, 11 апреля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Два человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы на улице американского Чикаго (штат Иллинойс), сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Denoel Paris Перестрелка

Сообщается, что инцидент произошел днем на пересечении улиц Огайо-стрит и Сент-Луис-Авеню. По данным полиции, четверо людей стояли на улице в момент, когда двое мужчин подъехали на автомобиле и открыли огонь.

В результате стрельбы погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения, его госпитализировали. Преступники скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция предполагает, что произошедшее является одним из эпизодов войны преступных группировок в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на военно-морской авиабазе ВМС США в американском городе Вирджиния-Бич произошла стрельба. Злоумышленник, устроивший стрельбу, был задержан, а пострадавшие — госпитализированы.