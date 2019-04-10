Вашингтон, 11 апреля, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкционного режима против Сомали, который был введен в 2010 году и расширен в 2012 году администрацией экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

«Ситуация, при всем уважении к Сомали, продолжает сохранять необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Санкции против Сомали были введены еще в 2010 году, тогда США заявляли о небезопасной ситуации и продолжающемся насилии в стране, а также участившихся случаях пиратства. В 2012 году санкционный режим был расширен для того, чтобы воспрепятствовать экспорту древесного угля из Сомали и бюджетным хищениям.