Канны, Франция, 11 апреля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Лучшим сериалом II Международного фестиваля сериалов Canneseries стала испанская мелодрама «Идеальная жизнь» о трех подругах, своеобразно переживающих кризис среднего возраста. Как сообщает кинообозреватель ИА REGNUM, эта современная реинкарнация «Секса в большом городе» кроме того удостоилась специального приза за лучший актерский ансамбль.

Reed Midem II Международный фестиваль сериалов Canneseries

Reed Midem Актрисы сериала «Идеальная жизнь» Летисия Долера, Селия Фрейхейро и Айкса Вильягран

Награду за лучшую мужскую роль получил Решеф Леви (Reshef Levi) за работу в израильской комедии «Нехама» о многодетном вдовце, который грезит стать звездой стенд-апа. Приз за лучший сценарий достался истории, проверенной временем: бельгийскому телефильму «Двенадцать», поставленному по мотивам пьесы «12 разгневанных мужчин» Реджинальда Роуза и блестящей одноименной экранизации Сидни Люмета. Лучшей была признана музыка к историческому немецкому проекту «Баухаус — новая эра».

Reed Midem Решеф Леви

Без наград остались шесть проектов, в том числе — тепло принятые публикой норвежская детективная комедия «Магнус» от Netflix, японский проект «Дзюнъити» и российский сериал «Эпидемия» от ТНТ Premier Studios.

Reed Midem II Международный фестиваль сериалов Canneseries

Подробнее о программе можно прочитатьздесь.

Награды вручили 10 апреля в каннском Дворце фестивалей на церемонии закрытия Canneseries, который прошел одновременно и параллельно с крупнейшим рынком телевизионной продукции MIPTV. В жюри фестиваля вошли: актрисы Мириам Леоне, Эмма Маккей, Кэтрин Уинник; музыкант и продюсер Робин Кудер и режиссер, сценарист Баран бо Одар в качестве председателя. Актер, писатель, режиссер Стивен Фрай не смог принять участие в работе фестиваля, но пообещал прилететь в Канны на следующий, третий смотр Canneseries.