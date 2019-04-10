Амстердам, 11 апреля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. 10 апреля между коллективами «Аякс» и «Ювентус» на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран первый матча ¼ финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Под занавес первой половины лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет после передачи Жоау Консело — 0:1. В первой же атаке во втором тайме Давид Нерес вернул хозяев в игру — 1:1.

Статистика матча («Аякс"/"Ювентус»)

Удары 17/6

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 15/10

Поданные угловые 3/3

Стартовые составы команд на матч:

«Аякс»: Онана, Вельтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Нерес, Шене, де Йонг, Зиеш, Тадич.

«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Бонуччи, Консело, Ругани, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Бернандески, Манджуич, Роналду.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Роберто Алонсо | Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Тальяфико — 41, де Йонг — 55, Шене — 71, Пьянич — 83, Эккеленкамп — 90+4.

Голы: Роналду 45 — 0:1, Нерес 46 — 1:1.