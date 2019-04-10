Второй «Рукбан». Сирийские беженцы погибают в лагере «аль-Холь»
Дамаск, 11 апреля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. На северо-востоке Сирии в зоне, подконтрольной США, выявлен лагерь беженцев, аналогичный печально знаменитому «Рукбану», сообщил 10 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.
U.S. Department of State
Лагерь сирийских беженцев
Женщина, которой удалось покинуть лагерь беженцев «аль-Холь», сообщила о царящей там катастрофической гуманитарной ситуации, из-за которой погибли 235 детей и ежедневно умирают от 10 до 20 человек.
Причинами их гибели являются нехватка лекарств, пищи и антисанитария.
Виктор Купчишин призвал международные организации оказать помощь людям в лагере «аль-Холь», одном из крупнейших к востоку от Евфрата.