Вашингтон, 10 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что то расследование, которое велось против него командой специального прокурора Роберта Мюллера на предмет его «сговора с Россией», было совершенно незаконным. Об этом Трамп написал сегодня, 10 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Итак, 18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь решили, что никакого сговора с Россией не было. Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться. Я дал жёсткий отпор этой фальшивой, предательской постановке!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения против Трампа о якобы его «сговоре с Россией» и вмешательстве России в выборы президента США 2016 года были выдуманы демократами и их лидером Хиллари Клинтон как инструмент предвыборной борьбы.

Клинтон выборы проиграла, но демократы не успокоились и использовали лживые обвинения против Трампа как инструмент внутриполитической борьбы. Несколько лет тянулись различные расследования, в том числе расследование спецпрокурора Мюллера.

И вот, Мюллер завершил свою работу и фактически объявил, что никакого сговора и вмешательства не было.

В ближайшее время генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что обнародует полный доклад комиссии Мюллера по этому делу.