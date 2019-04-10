Канны, Франция, 10 апреля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. 9 апреля в рамках конкурсной программы проходящего в Каннах фестиваля сериалов Canneseries состоялась премьера российского проекта «Эпидемия» компании ТНТ Premier Studios. Сериал представили актрисы Марьяна Спивак и Виктория Исакова, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, сообщает кинообозреватель ИА REGNUM.

ТНТ Premier Творческая группа сериала «Эпидемия»

Показанная во Дворце фестивалей первая серия была весьма тепло принята публикой. Захватывающая история, отличные актерские работы, напряженные взаимоотношения персонажей, яркие и объемные характеры не оставили зрителей равнодушными. Сериал снят без чрезмерных визуальных изысков, которые могли бы просто помешать следить на главным — динамично развивающимся сюжетом и захватывающей психологической драмой.

Цитата из т/ф «Эпидемия». Реж. Павел Костомаров. 2018. Россия В противогазах

Герои сериала «Эпидемия» бегут из мегаполиса, охваченного эпидемией смертельного вируса. Их первоочередная задача — выжить, но нормально общаться им мешают запутанные взаимоотношения. Главный герой Сергей (в исполнении Кирилла Кяро) оставил жену (Мария Спивак) с ребенком школьного возраста и ушел к другой женщине (Виктория Исакова), у которой есть сын-подросток. Сергей не очень ладит с соседом (Александр Робак), у которого тоже семейные проблемы: взрослая дочь-бунтарка в открытую конфликтует с его молодой женой. С началом эпидемии к Сергею приезжает его пожилой, но крепкий и боевой отец (Юрий Кузнецов), с которым у них натянутые отношения.

Цитата из т/ф «Эпидемия». Реж. Павел Костомаров. 2018. Россия Кирилл Кяро и Виктория Исакова

Генеральный продюсер ТНТ Premier Studios Евгений Никишов в беседе с кинообозревателем ИА REGNUM отметил, что ситуация с вирусом была нужна для усиления человеческих конфликтов.

«Эпидемия — это катализатор тлеющих конфликтов между персонажами. Что произойдет с людьми, смогут ли они не только выжить, но и найти общий язык — это самое интересное и для нас, и для зрителей. Следить будут за тем, не сколько людей погибнет, а кто из героев останется человеком. Мы покажем, что все люди разные, и каждый может быть противоречивым: и хорошим, и плохим одновременно. В этой ситуации, невозможной в обычной жизни, всё оказывается очень сложно, и раскрываются непростые характеры наших героев», — отметил Евгений Никишов.

Как отмечает генеральный продюсер ТНТ Premier Studios Валерий Федорович создатели изначально делали ставку не на зрелищность, а на тонкий психологизм:

«Принципиально важно, что мы не хотели делать фильм про зомби. Эта реалистичная история про людей, в ней главный враг — не зомби и даже не вирус, а сами люди. Если в сложившихся условиях в тебе побеждает что-то древнее, загнанное культурой куда-то глубоко; если побеждают инстинкты, то ты превращаешься в животное. А если удается справиться, то ты победил. Наши герои несколько раз окажутся перед этим моральным выбором. И причем герои, однажды выбравшие зло, получат еще шанс остаться человеком».

Российский сериал участвует в конкурсе Canneseries вместе с десятью другими многосерийными проектами.

Читайте подробнее о программе Canneseries.

Судя по реакции зрителей, вниманию журналистов и кулуарным разговорам профессионалов, у нашего проекта весьма неплохие шансы получить награду от жюри.

ТНТ Premier Виктория Исакова и Марьяна Спивак

Официальный представитель Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова констатировала высокую оценку проекта со стороны организаторов мероприятия:

«После первого Canneseries мы начали вести переговоры с руководством фестиваля о возможности включения в программу российского проекта. Конечно, никто никаких гарантий не давал, но в итоге «Эпидемия» была включена в конкурс. И когда уже здесь, на фестивале, я поблагодарила управляющего директора Canneseries Бенуа Луве и художественного руководителя фестиваля Албана Леви за то, что они нам предоставили такую возможность, мне ответили, что не надо благодарить: этот проект присутствует в программе заслуженно, не потому что его кто-то протолкнул, а потому что он представляет достойную конкуренцию другим сериалами основного конкурса».

Фестиваль сериалов проходит в партнерстве с Reed Midem, компанией-организатором рынка аудиовизуального контента MIPTV. Победители и призеры конкурса будут объявлены сегодня, 10 апреля, на церемонии закрытия фестиваля Canneseries.