Российская «Эпидемия» захватила Канны
Канны, Франция, 10 апреля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. 9 апреля в рамках конкурсной программы проходящего в Каннах фестиваля сериалов Canneseries состоялась премьера российского проекта «Эпидемия» компании ТНТ Premier Studios. Сериал представили актрисы Марьяна Спивак и Виктория Исакова, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, сообщает кинообозреватель ИА REGNUM.
Показанная во Дворце фестивалей первая серия была весьма тепло принята публикой. Захватывающая история, отличные актерские работы, напряженные взаимоотношения персонажей, яркие и объемные характеры не оставили зрителей равнодушными. Сериал снят без чрезмерных визуальных изысков, которые могли бы просто помешать следить на главным — динамично развивающимся сюжетом и захватывающей психологической драмой.
Герои сериала «Эпидемия» бегут из мегаполиса, охваченного эпидемией смертельного вируса. Их первоочередная задача — выжить, но нормально общаться им мешают запутанные взаимоотношения. Главный герой Сергей (в исполнении Кирилла Кяро) оставил жену (Мария Спивак) с ребенком школьного возраста и ушел к другой женщине (Виктория Исакова), у которой есть сын-подросток. Сергей не очень ладит с соседом (Александр Робак), у которого тоже семейные проблемы: взрослая дочь-бунтарка в открытую конфликтует с его молодой женой. С началом эпидемии к Сергею приезжает его пожилой, но крепкий и боевой отец (Юрий Кузнецов), с которым у них натянутые отношения.
Генеральный продюсер ТНТ Premier Studios Евгений Никишов в беседе с кинообозревателем ИА REGNUM отметил, что ситуация с вирусом была нужна для усиления человеческих конфликтов.
«Эпидемия — это катализатор тлеющих конфликтов между персонажами. Что произойдет с людьми, смогут ли они не только выжить, но и найти общий язык — это самое интересное и для нас, и для зрителей. Следить будут за тем, не сколько людей погибнет, а кто из героев останется человеком. Мы покажем, что все люди разные, и каждый может быть противоречивым: и хорошим, и плохим одновременно. В этой ситуации, невозможной в обычной жизни, всё оказывается очень сложно, и раскрываются непростые характеры наших героев», — отметил Евгений Никишов.
Как отмечает генеральный продюсер ТНТ Premier Studios Валерий Федорович создатели изначально делали ставку не на зрелищность, а на тонкий психологизм:
«Принципиально важно, что мы не хотели делать фильм про зомби. Эта реалистичная история про людей, в ней главный враг — не зомби и даже не вирус, а сами люди. Если в сложившихся условиях в тебе побеждает что-то древнее, загнанное культурой куда-то глубоко; если побеждают инстинкты, то ты превращаешься в животное. А если удается справиться, то ты победил. Наши герои несколько раз окажутся перед этим моральным выбором. И причем герои, однажды выбравшие зло, получат еще шанс остаться человеком».
Российский сериал участвует в конкурсе Canneseries вместе с десятью другими многосерийными проектами.
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Судя по реакции зрителей, вниманию журналистов и кулуарным разговорам профессионалов, у нашего проекта весьма неплохие шансы получить награду от жюри.
Официальный представитель Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова констатировала высокую оценку проекта со стороны организаторов мероприятия:
«После первого Canneseries мы начали вести переговоры с руководством фестиваля о возможности включения в программу российского проекта. Конечно, никто никаких гарантий не давал, но в итоге «Эпидемия» была включена в конкурс. И когда уже здесь, на фестивале, я поблагодарила управляющего директора Canneseries Бенуа Луве и художественного руководителя фестиваля Албана Леви за то, что они нам предоставили такую возможность, мне ответили, что не надо благодарить: этот проект присутствует в программе заслуженно, не потому что его кто-то протолкнул, а потому что он представляет достойную конкуренцию другим сериалами основного конкурса».
Фестиваль сериалов проходит в партнерстве с Reed Midem, компанией-организатором рынка аудиовизуального контента MIPTV. Победители и призеры конкурса будут объявлены сегодня, 10 апреля, на церемонии закрытия фестиваля Canneseries.