Гавана, 10 апреля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Новая конституция Кубы вступила в силу в среду, 10 апреля, после публикации обновлённой редакции основного закона страны в официальном издании республики.

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Ранее сегодня в Национальной ассамблее народной власти Кубы также прошло специальное заседание, посвящённое утверждению итогов состоявшегося в феврале референдума.

Напомним, на референдуме 24 февраля 73,3% избирателей высказались в поддержку новой конституции страны. Явка при этом составила около 85%.

В соответствии с новой конституцией на Кубе учреждаются должности президента и премьер-министра, пребывание на высшем государственном посту ограничивается двумя пятилетними сроками. Одним из наиболее значимых изменений также стало частичное признание в стране частной собственности.

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