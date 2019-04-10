Вашингтон, 10 апреля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Правительство США отчиталось о дефиците федерального бюджета в марте 2019 года, 10 апреля передаёт агентство Reuters.

Флаг США и доллар

Дефицит в марте составил $147 млрд. Федеральные расходы составили $376 млрд, что на 10% меньше, чем в марте 2018 года. Поступления в бюджет составили $229 млрд, что на 9% больше по сравнению с мартом 2018 года.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что дефицит бюджета США в марте составит $180 млрд.

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