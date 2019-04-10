Анкара, 10 апреля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.

Иван Айвазовский, Кораблекрушение.1876

По утверждению исследователей, груз из 1,5 тонн медных слитков позволил установить возраст находки, превышающий 3600 лет.

Если эти данные подтвердятся, найденный корабль станет одним из самых древних из известных торговых судов.

Парусник длиной 14 метров затонул на глубине 50 метров. Исследователи полагают, что он шёл в Эгейское море или на остров Крит.

Напомним, сейчас самым древним кораблём считается финикийский корабль, затонувший у побережья турецкой Антальи 1400 лет назад.