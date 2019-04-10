Москва, 10 апреля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 10 апреля, прогремел салют в честь 75-летия освобождения Одессы от нацистов. Данный салют стал началом серии торжеств, которые будут приурочены к памятным датам финального этапа Великой Отечественной войны.

Советские войска входят в Одессу. Апрель 1944

Мероприятие состоялось на поклонной горе в Москве. 75 лет назад части Рабоче-крестьянской Красной армии освободили Одессу.

Вечером 9 апреля 1944 года советские войска захватили северные кварталы Одессы. Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса была освобождена. Наступление было продолжено на запад, к Днестру.

Сегодняшний московский салют в честь освобождения Одессы стал началом целой серии торжеств, которые приурочены к памятным датам заключительного этапа Великой Отечественной войны. Праздничные салюты ознаменуют годовщины освобождения от нацистов различных европейских городов.

Так, в июле 2019 года будут салюты в честь освобождения Минска, Вильнюса и Бреста, в августе — в честь Каунаса, Кишинёва и Бухареста, в сентябре — Таллина, в октябре — Риги и Белграда.

Серия завершится в мае 2020 года салютом в честь освобождения Берлина и Праги.