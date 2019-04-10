Копенгаген, 10 апреля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Saxo Bank, текущие цены на нефть определяются «геополитическими рисками» в разных частях планеты, 10 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Геополитические риски продолжают влиять на добычу в Венесуэле и Иране, а теперь, возможно, также в Ливии и даже в Алжире», — считает стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля нефть Brent закрылась на $71,73 за баррель, вблизи рекордного значения 2019 года.

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