Мадрид, 10 апреля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Испанская прокурорская служба по борьбе с коррупцией представила в Национальной судебной коллегии запрос на расследование легализации в стране 35 миллионов евро из 203 миллионов долларов, принадлежавших инвестиционному фонду «Hermitage Capital Management» американца Уильяма Браудера и незаконно присвоенных российскими чиновниками. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает испанское издание ABC.

Marco Verch Отмывание денег

«Расследование этого дела в России стоило жизни адвокату финансиста, Сергею Магницкому, который умер в российской тюрьме. С тех пор эти события получили известность как «дело Магницкого» и отразились на Европейском совете, США, а также Испании», — пишет мадридское СМИ.

В 2006 году, напоминает оно, три предприятия, входящих в «Hermitage Capital Management», заплатили российскому государству 203 миллиона. Поскольку эти средства возвращены не были, Браудер («личный враг президента Путина», уточняет ABC) поручил расследование произошедшего Магницкому, который обнаружил, что три филиала фонда «были ограблены с использованием конфискованных полицией документов».

Кроме того, была создана корпоративная структура, чтобы «отмывать» деньги в различных частях света — в частности, в странах Прибалтики, Соединенных штатах и Испании. В 2009 и 2011 году российский суд вынес обвинительные приговоры двум малозначимым членам группировки, «в которую входят преступники: юристы и чиновники», отмечает испанское издание.

Что касается Испании, впервые след денег «Hermitage» появился там в феврале 2008 года: тогда 134 343 евро были отправлены из Литвы в различные испанские банки. Перевод осуществило предприятие, базирующееся в Белизе. За этим последовали 35 миллионов евро, попавших в Испанию в несколько этапов.

Первый комплекс мероприятий, связанных с «отмыванием» 16,8 млн евро, был осуществлен с помощью платежей, проходивших как покупка недвижимости и других активов. Незаконно присвоенные средства сперва поступили на 15 счетов в Эстонии из России, Молдавии, Украины и Литвы, а затем были переведены десяткам физических и юридических лиц в Испании. Предприятия, на счетах которых оказались эти деньги, не осуществляли экономической активности, не преследовали коммерческих целей и не несли обычных финансовых расходов, из-за чего возникло подозрение, что они просто являются инструментами легализации.

Второй этап «отмывания», пришедшийся на период между 2008 и 2009 годом, касался 12,7 млн евро, поступивших непосредственно со счетов Tesoro ruso (фигуранта расследования Магницкого) на персональный счет в Испании под видом ссуды на покупку вилл. Третий комплекс незаконных мероприятий осуществлялся примерно в это же время. Сейчас прокурорская служба по борьбе с коррупцией предъявила иски по этому делу девяти десяткам физических лиц и 24-м юридическим лицам.