Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Инспекторы районной прокураторы Ростова-на-Дону спасли жизнь девочке, чьи родители отказались помочь малышке по религиозным соображениям. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.

StockSnap Младенец

О возможной трагедии сотрудники прокуратуры Октябрьского района узнали от работников НИИ акушерства и педиатрии. По словам медиков, девочка поступила в отделение детей грудного возраста с многочисленными диагнозами.

«Консилиумом врачей больницы определено состояние ребенка как очень тяжелое, в связи с чем имелась необходимость в переливании крови по жизненным показаниям. Однако законные представители несовершеннолетней в письменной форме отказались от переливания крови и её компонентов по религиозным соображениям», — уточнили в ведомстве.

Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.

Суд дал добро на процедуру. В настоящее время жизнь ребёнка вне опасности.