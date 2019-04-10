Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина переквалифицировано по более тяжкой статье. Чиновнику, которого пока не лишили должности в городской администрации (по крайней мере такой информации в открытых источниках нет), теперь грозит до 10 лет колонии

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Ранее Илюгин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», санкции которой предусматривают наказание до четырёх лет лишения свободы. Теперь архитектор, за которого вступилась известная ростовская хип-хоп-группа «Каста», проходит по ч. 3 той же статьи, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

«Моему мужу предлагали сделку. К нему приходил следователь, который предлагал признать вину, обещая отпустить под домашний арест. Но Роман отказался, поскольку никакого преступления не совершал. В ответ ему пригрозили переквалификацией статьи, что и было сделано», — пояснила супруга чиновника (цитата donnews.ru).

По мнению адвоката Екатерины Водяник, статью переквалифицировали для того, чтобы оправдать содержание её подзащитного под стражей.

«Следователь предлагал ему признать вину и обещал в обмен на это отпустить его под домашний арест, но Илюгин не согласился. Мы считаем, что он не виновен, и будем доказывать это в суде», — заявила она РБК.

ИА REGNUM ранее сообщало, что главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина задержали в середине февраля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. В этот же день появилась информация о том, что силовики задержали также главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу. Полянский в настоящее время находится под домашним арестом, дело в отношении Корчиги направлено в суд.