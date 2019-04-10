Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель Германии в Совбезе ООН, являющейся сейчас председателем СБ, 10 апреля попытался лимитировать время выступления представителя России Василия Небензи в ходе обсуждения ситуации в Венесуэле.

EDUIN Песочные часы

Представитель ФРГ предложил ограничить время выступления пятью минутами и выставил песочные часы.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — отреагировал на эту попытку Василий Небензя.

В ходе своего выступления российский дипломат призвал власти США не вмешиваться в дела Венесуэлы и признать право её народа на самостоятельный выбор своей судьбы.

Напомним, незаконно провозгласивший себя временным главой Венесуэлы Хуан Гуайдо напрямую поддерживается властями США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран заявили о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.