Небензя пресёк попытку постпреда ФРГ в ООН лимитировать время выступления
Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель Германии в Совбезе ООН, являющейся сейчас председателем СБ, 10 апреля попытался лимитировать время выступления представителя России Василия Небензи в ходе обсуждения ситуации в Венесуэле.
Представитель ФРГ предложил ограничить время выступления пятью минутами и выставил песочные часы.
«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — отреагировал на эту попытку Василий Небензя.
В ходе своего выступления российский дипломат призвал власти США не вмешиваться в дела Венесуэлы и признать право её народа на самостоятельный выбор своей судьбы.
Напомним, незаконно провозгласивший себя временным главой Венесуэлы Хуан Гуайдо напрямую поддерживается властями США.
Россия, Китай, Турция и ряд других стран заявили о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.