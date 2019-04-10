Мадрид, 10 апреля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. «Бесконечный Брексит, похоже, получил новую дату — 31 декабря. Так говорит Берлин. Однако отсрочка будет сопровождаться строгими условиями, заявляет Париж», — пишет испанское издание El Mundo. Главы государств и правительств встречались в Брюсселе вчера, 9 апреля, чтобы утвердить новый срок выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Russian.news.cn Тереза Мэй и Эммануэль Макрон

Никто не хочет Брексита без соглашения, подчеркивает СМИ. На предыдущей чрезвычайной встрече национальных лидеров уход Великобритании был намечен на стремительно приближающееся 12 апреля. При этом британское правительство оказалось не способно добиться от парламента ратификации соглашения, которое могло покончить с пребыванием страны в ЕС еще 29 марта. Лондон стремился к переносу Брексита, но только до 30 июня, что все заведомо считали безнадежным.

В минувший вторник британский премьер-министр Тереза Мэй посетила канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Не успела Мэй прибыть в Елисейский дворец, как источник во французском руководстве заявил прессе, что «сценарий с годом дополнительного срока слишком долгий». Но почти в то же время из Берлина поступила информация от члена партии Меркель CDU, что немецкий канцлер готова перенести уход Соединенного Королевства на начало 2020 года. Следующий необходимый шаг — единодушное принятие этого решения главами государств и правительств 27 стран.

Отсрочка не будет бесплатной, уточняет El Mundo — по меньшей мере, если лидеры ЕС поддержат условия, о которых вчера рассказал источник, близкий к Макрону. Принцип ясен: Париж хочет, чтобы Лондон обязался не вмешиваться в обычное функционирование ЕС, начиная с неучастия в принятии двух наиболее важных решений в ближайшем будущем, а именно в выборе следующей Еврокомиссии и ее председателя, а также в переговорах о бюджете ЕС на несколько лет.

Иными словами, Парижу нужны гарантии, и чем длиннее отсрочка, тем больше их потребуется. Кроме того, Франция хочет добиться периодических проверок выполнения Великобританией обязательств. Источник из Елисейского дворца ясно дал понять, что деятельностью контрольной комиссии будут руководить из ЕС. Беседуя с группой корреспондентов в пристройке, где Макрон дожидался Мэй, представитель власти предупредил: «Без гарантий и перспектив заключения соглашения продления срока не будет».

Тот же источник указал на то, что Лондон не сможет вести переговоры о будущих отношениях с Евросоюзом, пока не ратифицирует свой уход. Меньше сомнений вызывают британские европарламентарии, которых должны будут выбрать в мае. «Юридически британских европарламентариев нельзя лишить ни одного из их прав, но было бы логично, если бы они не занимали должностей», — сказали в Париже.