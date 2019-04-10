Киев, 10 апреля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Украинские военные получат фляги и гидраторы, не имеющие ничего общего с используемыми сейчас металлическими флягами советского образца, сообщает 10 апреля пресс-служба минобороны Украины.

U.S. Army Europe ВСУ

Летом текущего года военнослужащие ВСУ начнут пить воду и другие жидкости по «европейским стандартам» из пластиковых фляг.

Пить по натовским стандартам украинским военным поможет полиэстер Eastman Tritan Copolyester ТХ1001, из которого будут изготовлены новые фляги.

Кроме того, в ВСУ начнут поступать трёхлитровые гидраторы, позволяющие пить без помощи рук, не снимая рюкзака.