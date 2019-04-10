Ереван, 10 апреля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Сегодня существует историческая возможность иметь независимую судебную систему в Армении, и для этого процесса нет политических препятствий. Об этом, сегодня, 10 апреля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на мероприятии, посвященном годовщине создания Высшего судебного совета. По его словам, коррупция должна быть полностью искоренена из судебной системы страны.

«Правительство Армении отказалось от практики, когда политическая власть, исполнительная власть пытаются навязывать решения или вмешиваться в судебную власть и деятельность системы. Это очень важная констатация, и я хочу, чтобы все мы относились к этому очень серьезно. Даже если в различных кругах власти найдутся люди, чиновники, которые будут работать или попытаются действовать вне этой логики, то они будут действовать против правительства Республики Армения и против народа Республики Армения», — сказал Пашинян.

«Очень важно, чтобы судебная система могла использовать эту систему. Для этого необходимо, чтобы в Армении были судьи, готовые взять на себя ответственность и действовать в рамках закона и справедливости. А для обеспечения такой ситуации нам нужно и второе условие, которое заключается в том, что коррупция должна быть полностью искоренена из судебной системы».

Как подчеркнул Пашинян, ни один коррумпированный чиновник в Армении не может спокойно спать по ночам. «Он должен знать, что правосудие или, условно говоря, народ обязательно придет за ним».