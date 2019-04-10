Алжир, 10 апреля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В Алжире 10 апреля проходят массовые акции протеста с требованием об отставке временного президента страны Абделькадера Бенсалеха, передаёт портал TSA.

Magharebia Протесты в Алжире

Как сообщается, в столице Алжира уже произошло несколько стычек между демонстрантами и стражами порядка. Полиция применяет для разгона протестующих водомёты и слезоточивый газ.

Митингующие настаивают, что временный президент должен покинуть пост, чтобы в стране могли быть проведены «подлинно демократические выборы». По данным СМИ, поддержку этим требованиям выразил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Алжира, генерал Ахмед Гаид Салах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на фоне массовых акций протеста в Алжире 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика покинул пост и отказался от планов баллотироваться на пятый президентский срок.

После этого парламент Алжира назначил спикера верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временно исполняющим обязанности главы государства на период до проведения президентских выборов.