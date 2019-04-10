Москва, 11 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, направленный на обеспечение устойчивой работы российского сегмента интернета, сообщает ИА REGNUM. В частности, вводятся правила маршрутизации, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки обмена трафиком, включенные в специальный реестр.

Dmitry Rozhkov Эмблема Рунета

В случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление — в определенном правительством РФ порядке, включающем в том числе меры по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета.

Законопроект, вызвавший большой резонанс, был существенно доработан. Прежде всего, прописывается срок вступления в силу закона — с 1 ноября 2019 года. Исключение делается для ряда норм. Положения, касающиеся криптографической защиты информации, и нормы о национальной системе доменных имен вступают в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, прописывается порядок рассмотрения претензий граждан за сбои в работе интернет-оператора. Установлено, что если в ходе рассмотрения претензии абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг, может быть связано со сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, то оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании техсредств противодействия угрозам.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») назвал некорректными «все сравнений и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае».

«Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем, более того, стараемся как можно больше интегрировать их развитие на территории Российской Федерации», — заверил он.

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Авторами законопроекта выступили члены Совфеда Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР). 12 февраля законопроект об устойчивости Рунета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети был принят Госдумой в первом чтении. Отмечалось, что это позволит обеспечить надежность работы почты, интернет-банкинга, а также конфиденциальности передачи сообщений между российскими пользователями.