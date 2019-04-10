Лима, 10 апреля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Суд в Перу потребовал арестовать экс-президента Педро Пабло Кучински на 10 дней и санкционировал обыск его имущества, 10 апреля передает агентство Reuters.

Ministerio de Relaciones Exteriores Педро Пабло Кучински

Сам бывший глава государства, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции, называет приговор суда «смешным».

Правящая партия назвала постановление об аресте Кучински «чрезмерным и непропорциональным».

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