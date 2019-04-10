Берлин, 10 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Мать германского канцлера Ангелы Меркель — Герлинда Каснер — скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

«Герлинда Каснер, мать канцлера, скончалась. Мы просим уважать личную жизнь канцлера и её семьи», — сказал Зайберт.

Известно, что Герлинда Каснер родилась в 1928 году. Её мужем был Хорст Каснер, который имел польские корни и онемечил свою фамилию Казмерчак за три года до прихода Гитлера к власти.

Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, но спустя несколько недель после рождения вся семья переехала в ГДР. Герлинда работала учительницей латинского и английского языков. Помимо Ангелы, у Герлинды было ещё двое детей — Маркус и Ирена.