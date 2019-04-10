Душанбе, 10 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В 2018 году Таджикистан занимал третье место среди стран мира с самым высоким соотношением денежных переводов к ВВП. Такие данные приводятся в новом обзоре Всемирного банка по миграции и развитию.

Денежные переводы

По информации аналитиков Всемирного банка, на первом месте по соотношению денежных переводов к ВВП в 2018 году находится Тонг — 35,2%, на втором Киргизия — 33,6% и замыкает тройку Таджикистан — 31%.

В отчете говорится, что в 2018 году в Таджикистан из-за рубежа было переведено 2,3 млрд долларов. При этом объем ВВП страны за этот же период времени составил 7,3 млрд долларов. Из данной информации следует, что переводы составляют почти третью часть от общего объема ВВП Таджикистана.

Аналитики Всемирного банка также отметили в отчете, что такие страны, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, «выиграли от устойчивого восстановления экономической активности в России, которая является основным пунктом назначения низкоквалифицированных мигрантов из этих стран».

По данным Центрального банка РФ, в 2018 году таджикистанцы перевели на родину из России более 2,5 млрд долларов, что составило 34% к ВВП (2018 год).

Напомним, что основным направлением для трудовой миграции таджикистанцев является Россия, где, по разным подсчетам, сейчас работает более 1 млн человек.