Челябинск, 10 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Новый глава Челябинской области Алексей Текслер поручил ускорить решение вопроса с обеспечением жителей села Кременкуль питьевой водой. Соответствующие указания, как сообщает пресс-служба регионального правительства, 10 апреля врио губернатора дал профильному министру в ходе личного приёма граждан в челябинской общественной приёмной президента РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

С жалобой на нехватку питьевой воды к Текслеру обратилась директор сельской школы Лилия Харисова. Вода из имеющихся в селе скважин не соответствует нормативным качествам, поэтому школе приходится покупать не только дорогую бутилированную воду для питья и приготовления пищи, но и пластиковую посуду для столовой.

И.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин подтвердил, что такая проблема в Кременкуле, где зарегистрированы около 3 000 жителей, действительно существует. Чтобы её решить, необходимо построить водовод от централизованных систем водоснабжения «Южуралводоканала». Стоимость работ оценивается в 100 млн рублей, и если необходимое финансирование будет найдено, то уже в 2019 году они будут выполнены на 80−90%.

Алексей Текслер заявил, что если строительство водовода является оптимальным решением, его нужно принимать. «Проблему решать нужно. Это очевидно! Делайте, ускоряйте процесс максимально. Поселку в этой части надо будет помочь», — сказал врио губернатора Челябинской области.

Жители другого села — Аргаяш — попросили ускорить темпы газификации, тем более что ещё в 2012 году они сделали госэкспертизу и проектно-сметную документацию на собственные средства. Текслер заверил, что необходимые работы будут проведены до конца 2019 года.

Многодетная мать из села Бобровка Троицкого района Светлана Саломатина рассказала о местной секции самбо, где занимаются более 100 детей. Она попросила купить для секции новый мат, потому что заниматься на имеющемся ковре просто небезопасно. Текслер поручил министерству физической культуры и спорта выдать муниципалитету субсидию не только на мат, но и на другой спортивный инвентарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Текслер заявил о намерении увидеть реальную картину жизни в регионе, который ему поручено возглавить. Местные СМИ обращают внимание, что новый глава области часто меняет маршруты своего передвижения по официальным мероприятиям, совершая неподготовленные посещения объектов. Такую привычку в регионе уже назвали «разворотами Текслера».

На своей первой большой пресс-конференции в качестве главы региона Текслер заявил, что намерен решать проблемы «здесь и сейчас», потому что именно этого от него ждут жители Челябинской области.

Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта. До этого он работал первым заместителем министра энергетики РФ.