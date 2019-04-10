Душанбе, 10 апреля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Жители населенного пункта Ферегат Согдийской области Таджикистана выразили желание переименовать свое поселение в честь президента страны Эмомали Рахмона.Об этом 10 апреля сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на местное издание «Нигохи халк».

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Сообщается, что собрание народных депутатов Матчинского района на севере Таджикистана рассмотрит просьбу граждан о переименовании Ферегата в Рахмонобод (Рахмонобад).

По словам председателя джамоата Оббурдон Мирзоолима Мирзорахимова, жители населенного пункта попросили власти района в знак благодарности за работу президента (в их домах есть свет, а дети могут ходить в школу), переименовать Ферегат в Рахмонобод. Данное обращение было отправлено в несколько инстанций, где жителям пообещали рассмотреть их вопрос. Сам же Мирзорахимов сказал, что полностью поддерживает жителей Ферегата в их просьбе.

Напомним, что в 2018 году село в Горно-Бадахшанской автономной области было переименовано в честь президента страны — Рахмонобод. Таджикистанцы положительно относятся к таким переменам в названиях населенных пунктов страны, так как считают, что Рахмон заслужил, чтобы в его честь называли города и села.