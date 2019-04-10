Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года
Москва, 10 апреля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Народный артист Российской Федерации Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила журналистам заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова.
«Умер Геннадий Фролов», — сказала Кузнецова.
Артист окончил школу-студию МХАТ, после чего пошел работать в театр.
Фролов с 1961 года служил в столичном театре «Современник». До самой своей смерти он играл в таких известных постановках этого театра, как «Вишнёвый сад», «Играем… Шиллера!», «Три товарища», «Крутой маршрут» и ряде других.
Кроме того, Фролов снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах «Командировка», «Битва за Москву», «Встреча на переправе», «Цезарь и Клеопатра», «Осенняя история» и многих других.
Всего Фролов снялся в 57 картинах.