Москва, 10 апреля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Народный артист Российской Федерации Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила журналистам заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова.

Sovremennik.ru Геннадий Фролов

«Умер Геннадий Фролов», — сказала Кузнецова.

Артист окончил школу-студию МХАТ, после чего пошел работать в театр.

Фролов с 1961 года служил в столичном театре «Современник». До самой своей смерти он играл в таких известных постановках этого театра, как «Вишнёвый сад», «Играем… Шиллера!», «Три товарища», «Крутой маршрут» и ряде других.

Кроме того, Фролов снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах «Командировка», «Битва за Москву», «Встреча на переправе», «Цезарь и Клеопатра», «Осенняя история» и многих других.

Всего Фролов снялся в 57 картинах.