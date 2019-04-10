Брюссель, 10 апреля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не воспринимать «как должное» вероятное продление срока Brexit, 10 апреля передает агентство Reuters.

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«Мне очень не терпится послушать Терезу Мэй… Мы должны понять, почему делается этот запрос, какой политический проект его оправдывает, каковы предложения», — заявил Макрон по прибытию на срочный саммит в Брюсселе.

Ожидается, что лидеры Евросоюза предоставят Лондону очередное продление Brexit. В противном случае выход Великобритании из ЕС произойдет уже 12 апреля, и это будет «жесткий Brexit».

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