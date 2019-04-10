Киев, 10 апреля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Киеве на стадионе «Олимпийский» кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко сдал кровь для проведения анализов на наркотическую и алкогольную зависимости экспертам антидопинговой организации VADA.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

Эксперты VADA прибыли в украинскую столицу по приглашению экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, чтобы проверить анализы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Насколько я понимаю, у нас Владимира Зеленского не было. Я хочу поддержать обращение господина Владимира Кличко в том, что это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердое убеждение и доверие тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, который имеет зависимость от наркотиков или алкоголя», — сказал Порошенко.

По его словам, человек с наркотической зависимостью не должен быть верховным главнокомандующим ВСУ.

«Я не утверждаю, что господин Владимир Зеленский является наркоманом. Но есть абсолютно прозрачные процедуры…, которые должны доказать не только украинцам, но и всему миру, что тот кандидат, который претендует на пост президента, независим от наркотиков. Игнорирование этого — вопрос риска командования вооруженными силами и международной деятельностью Украины. Не дай бог, чтобы к ним привлекся человек с наркотической зависимостью», — добавил Порошенко.

Ранее Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты 10 апреля с 15:00 до 18:00 приехать на НСК «Олимпийский» для сдачи анализов. «Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК «Олимпийский» между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории», — заявил Кличко.

Как сообщалось, 5 апреля шоумен Владимир Зеленский якобы сдал анализы на предмет употребления наркотиков и алкоголя в частной клинике «Евролаб». Процедура сдачи анализов проходила в закрытом режиме, журналистов на неё не пустили.