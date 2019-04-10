Вашингтон, 10 апреля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По словам Помпео, США пытались убедить страны Евросоюза отказаться от строительства «Северного потока — 2», но не преуспели.

«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал государственный секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс считает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает экономику Германии «заложником» России.

Напомним, что США всеми силами пытались остановить строительство «Северного потока — 2» и даже грозили Германии санкциями, но германские власти и бизнес смогли отстоять свои интересы в этом вопросе по крайней мере на данный момент.