Зеленскому советуют отменить «абсурдные» тарифы на газ
Киев, 10 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко не изменит свою политику в секторе энергетики, если граждане Украины переизберут его на второй срок. Об этом 10 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
«Если Порошенко останется, он ничего делать не будет. Вероятность того, что он останется, крайне низкая, не превышает 15%. Очевидно, что он ничего делать не будет. Он просто продолжит текущий курс. Все разговоры о том, что: «Я кого-то уволю», для совершенно безумных избирателей, которые ещё верят в изменения», — сказал Марунич.
Он напомнил, в своей предвыборной программе кандидат в президенты Владимир Зеленский ничего не написал о политике в сфере энергетики.
«Что касается курса господина Зеленского, для меня он не очевиден. Я читал его программу, там об энергетике написано ровно ноль. Его публичные высказывания за последний месяц не дают понимания того, что он будет делать… Если в стране не поменяется либеральный курс, в том числе в тарифной политике, даже в случае избрания господина Зеленского не вижу никаких оснований, чтобы она изменилась», — добавил Марунич.
Эксперт советует будущему президенту Украины снизить тарифы на природный газ.
«Прежде всего нужна корректировка тарифной политики. Тарифная политика в государстве Украина алогичная, абсурдная. Она проводилась при режиме Порошенко правительствами Яценюка и Гройсмана. Она привела к той ситуации, что у потребителей перед «Нафтогазом» 100 млрд грн. (3,7 млрд долл.) долгов, из них за жилищно-коммунальные услуги — 70 млрд грн. (2,6 млрд долл.) долга. Эта задолженность имеет тенденцию к росту. Это первое, что нужно менять», — советует Марунич.
«С 1 мая тариф на газ для населения должен быть повышен еще на 18%… Но кабмин принял еще одно постановление, не отменив прежнего, по которому пока у «Нафтогаза» есть возможность покупать дешевый газ, ниже установленной ценовой планки кабмина. Это позволяет «Нафтогазу» продавать газ дешевле… Сейчас речь идет об удешевлении на 20−30 коп.», — рассказал Марунич.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава украинской парламентской группы «Партия Возрождения» Виктор Бондарь заявил, что на Украине задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги выросла до $2,615 млрд.
Дополнительно $1,681 млрд. составляет задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины». По его словам, правительство Украины сделало ставку на неработающую экономическую модель, которая заключается в неподъемных ценах на газ для населения и отсутствии программ по энергосбережению.
Напомним, в октябре 2018 года кабинет министров Украины обнародовал постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым продлил специальные обязательства (PSO) «Нафтогаз Украины» продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Согласно документу, конечная цена на газ для населения и тепловиков (с НДС и расходами на транспортировку и поставку) повысилась с 6000 до 8550 грн. (до 320 долл.) за 1 тыс. куб. м. При этом в 2019 году правительство Украины планирует дважды поднять цены на газ для населения.