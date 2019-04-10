Киев, 10 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко не изменит свою политику в секторе энергетики, если граждане Украины переизберут его на второй срок. Об этом 10 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы на газ на Украине

«Если Порошенко останется, он ничего делать не будет. Вероятность того, что он останется, крайне низкая, не превышает 15%. Очевидно, что он ничего делать не будет. Он просто продолжит текущий курс. Все разговоры о том, что: «Я кого-то уволю», для совершенно безумных избирателей, которые ещё верят в изменения», — сказал Марунич.

Он напомнил, в своей предвыборной программе кандидат в президенты Владимир Зеленский ничего не написал о политике в сфере энергетики.

«Что касается курса господина Зеленского, для меня он не очевиден. Я читал его программу, там об энергетике написано ровно ноль. Его публичные высказывания за последний месяц не дают понимания того, что он будет делать… Если в стране не поменяется либеральный курс, в том числе в тарифной политике, даже в случае избрания господина Зеленского не вижу никаких оснований, чтобы она изменилась», — добавил Марунич.

Эксперт советует будущему президенту Украины снизить тарифы на природный газ.

«Прежде всего нужна корректировка тарифной политики. Тарифная политика в государстве Украина алогичная, абсурдная. Она проводилась при режиме Порошенко правительствами Яценюка и Гройсмана. Она привела к той ситуации, что у потребителей перед «Нафтогазом» 100 млрд грн. (3,7 млрд долл.) долгов, из них за жилищно-коммунальные услуги — 70 млрд грн. (2,6 млрд долл.) долга. Эта задолженность имеет тенденцию к росту. Это первое, что нужно менять», — советует Марунич.

«С 1 мая тариф на газ для населения должен быть повышен еще на 18%… Но кабмин принял еще одно постановление, не отменив прежнего, по которому пока у «Нафтогаза» есть возможность покупать дешевый газ, ниже установленной ценовой планки кабмина. Это позволяет «Нафтогазу» продавать газ дешевле… Сейчас речь идет об удешевлении на 20−30 коп.», — рассказал Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава украинской парламентской группы «Партия Возрождения» Виктор Бондарь заявил, что на Украине задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги выросла до $2,615 млрд.

Дополнительно $1,681 млрд. составляет задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины». По его словам, правительство Украины сделало ставку на неработающую экономическую модель, которая заключается в неподъемных ценах на газ для населения и отсутствии программ по энергосбережению.

Напомним, в октябре 2018 года кабинет министров Украины обнародовал постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым продлил специальные обязательства (PSO) «Нафтогаз Украины» продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Согласно документу, конечная цена на газ для населения и тепловиков (с НДС и расходами на транспортировку и поставку) повысилась с 6000 до 8550 грн. (до 320 долл.) за 1 тыс. куб. м. При этом в 2019 году правительство Украины планирует дважды поднять цены на газ для населения.