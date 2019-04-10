Гавана, 10 апреля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Лидер кубинской Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что Куба никогда «не предаст» Венесуэлу, 10 апреля передает агентство Reuters.

Кастро Рауль

«Венесуэла и правительство чавистов пишут замечательные страницы сопротивления», — заявил Рауль Кастро национальному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Соединенные Штаты уже обвинили Кубу в политическом кризисе в Венесуэле.

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