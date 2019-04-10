Москва, 10 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. В ночь конфликта 8 октября 2018 года российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей потратили почти 400 тыс. рублей. Такие цифры озвучила 10 апреля прокурор в ходе оглашения письменных материалов дела в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

Так, расходы в ночном клубе «Эгоист» составили 123,4 тыс. рублей. Куда более объёмным оказался счёт из кафе «Кофемания», где оба спортсмена в компании девушек и друзей завтракали. Поход в это заведение обошёлся в 264,7 тыс. рублей.

Среди напитков, которые заказывали в «Кофемании», если верить показаниям сотрудника кафе Андрея Андрацкого, был виски 12-летней выдержки.