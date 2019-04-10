Алеппо, Сирия, 10 апреля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Российские военные выведены из района города Телль-Рифъат на севере сирийской провинции Алеппо, сообщает 10 апреля агентство Al-Masdar News.

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Не приводя официальных подтверждений вывода российских военных, агентство указывает, что Россия убирает своих военных из этого района через неделю после начала совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами.

По мнению Al-Masdar News, это может быть связано с последним визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Тем не менее сирийские военные остаются на своих позициях и усиливают оборону.

Напомним, северные районы провинции Алеппо граничат с зоной «Идлиб», остающейся под контролем непримиримых боевиков.