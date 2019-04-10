Лондон, 10 апреля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Представители WikiLeaks раскрыли общественности обстоятельства слежки за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора, 10 апреля передает агентство Reuters.

Ассанж Джулиан

О слежке за Ассанжем заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон. По её словам, в распоряжение группы попали записанные в посольстве видео, аудио и фотографии, а также копии частных юридических документов и даже медицинский отчет.

«Вызывает большую обеспокоенность сбор материалов и шпионаж… против человека, которому было предоставлено убежище», — заявила Храфнссон.

Храфнссон уверена, что шпионаж происходил в интересах США и свидетельства добывались для обоснования экстрадиции Ассанжа.

Посольство Эквадора в Лондоне и эквадорский МИД пока не дали комментариев в связи с заявлениями WikiLeaks.

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