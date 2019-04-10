Киев, 10 апреля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. 4 апреля 2019 года в Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который занимается вопросом освобождения граждан Украины, находящихся в Донецке, Луганске и Российской Федерации.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM

«На переговорах речь шла об освобождении 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В отношении задержанных в РФ возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, они содержаться под стражей», — говорится в сообщении политической силы.

Информацию о подробностях переговоров президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком обнародовал сегодня и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, был… Действительно, он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — сказал, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM напоминает, что кабинет министров Украины своим решением с 3 апреля 2019 года запретил прямые авиарейсы между Украиной и Москвой. Это не помешало Виктору Медведчуку встретится с Владимиром Путиным. Кроме того, 4 апреля Медведчук провел еще одну встречу на высшем уровне по вопросам мирного урегулирования на Донбассе — с президентом республики Белоруссия Александром Лукашенко.