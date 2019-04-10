Москва, 10 апреля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует очередной рейтинг протестной активности российских регионов, за март 2019 года, представленный АНО «Институт региональной экспертизы». Как и в предыдущих двух рейтингах, которые вышли по итогам января и февраля, все регионы разделены авторами исследования на четыре группы: «красную» — где протест играет важную роль в региональной политической повестке, «оранжевую» — там, где он заметен, но определяющей роли не играет, «жёлтую» и «зелёную» — по мере убывания протестных настроений.

Irex.group Протестная активность

I. Методика рейтинга протестной активности российских регионов

Как отмечают эксперты, рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся на две группы.

Первая группа — количественные показатели. Они делятся на два блока: социально-экономический протест и политический протест. Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 — полное отсутствие протестной активности, а 5 — максимальный уровень протестной активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной политии. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 10 баллов (сумма показателей социально-экономического и политического протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной активности в субъекте Российской Федерации.

Вторая группа — качественные показатели. В данный критерий входят факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Авторами выделяется здесь пять факторов, а именно:

— близость губернаторских или парламентских выборов;

— число участников протестных акций;

— количество субъектов протеста;

— информационное освещение протеста в федеральных СМИ;

— использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации.

Кроме того, эксперты полагают, что необходимо учитывать численность населения того или иного субъекта. Мегаполисы во многом концентрируют протестную активность близлежащих регионов. Так, имеются примеры, когда акции регионального характера проводились в Москве с целью привлечь внимание федеральной власти. По этой причине авторами введён поправочный коэффициент, который составляет: для регионов с населением выше 3 млн человек — 1,5, для регионов с населением 1−3 млн человек (таких субъектов большинство) — 1; для регионов, численность населения которых менее 1 млн человек, — 1,5. Средний балл субъектов в конечном счете умножается на данный коэффициент. Кроме того, протестные кейсы, как правило, имеют давнюю историю, часто переходят в латентную форму. Поэтому авторы сочли нужным учитывать и показатель прошедшего месяца, которому присваивался коэффициент 0,5. Итоговый рейтинг представляет собой сумму показателей текущего месяца и прошедшего.

II. Основные протестные кейсы в марте 2019 года

Как отмечают авторы исследования, анализ протестной активности в регионах России в марте месяце текущего года позволил выделить десять основных направлений общественного протеста, которые проявлялись в двух и более регионах.

Всероссийская протестная акция «Защитим социально-экономические права граждан!». Протест стал наиболее массовым в марте по числу проведенных акций. В общей сложности пикеты и акции прошли более чем в 100 населённых пунктах в абсолютном большинстве субъектов России. Хотя не все акции были многочисленными, в ряде регионов КПРФ (организатор протеста) удалось мобилизовать значительную часть политически активного населения.

Протест стал наиболее массовым в марте по числу проведенных акций. В общей сложности пикеты и акции прошли более чем в 100 населённых пунктах в абсолютном большинстве субъектов России. Хотя не все акции были многочисленными, в ряде регионов КПРФ (организатор протеста) удалось мобилизовать значительную часть политически активного населения. «Мусорный протест». Тема мусора продолжает оставаться значимой. В марте митинги и пикеты прошли почти в половине субъектов. Тенденция роста общественного интереса к этой проблеме продолжает сохраняться. Однако за исключением наиболее проблемных регионов (Архангельская область, Коми, Вологодская область и некоторые другие), количество участников «мусорных протестов» начинает снижаться.

Тема мусора продолжает оставаться значимой. В марте митинги и пикеты прошли почти в половине субъектов. Тенденция роста общественного интереса к этой проблеме продолжает сохраняться. Однако за исключением наиболее проблемных регионов (Архангельская область, Коми, Вологодская область и некоторые другие), количество участников «мусорных протестов» начинает снижаться. Протест против «ограничения интернета». В начале марта прошёл ряд крупных протестных акций против «ограничения интернета» (наиболее заметная в Москве). В дальнейшем данная тема неоднократно поднималась на других протестных акциях, в том числе в ходе всероссийской акции 23 марта.

В начале марта прошёл ряд крупных протестных акций против «ограничения интернета» (наиболее заметная в Москве). В дальнейшем данная тема неоднократно поднималась на других протестных акциях, в том числе в ходе всероссийской акции 23 марта. Выступления против пенсионной реформы. Количество протестных акций в этом сегменте продолжает сокращаться. В марте «пенсионная тема» редко встречалась в качестве самостоятельной повестки протестных акций (было проведено несколько пикетов), но она продолжает активно использоваться в «списке претензий» к власти в ходе крупных протестных акций. В целом география «пенсионного протеста» по-прежнему довольно высока.

Количество протестных акций в этом сегменте продолжает сокращаться. В марте «пенсионная тема» редко встречалась в качестве самостоятельной повестки протестных акций (было проведено несколько пикетов), но она продолжает активно использоваться в «списке претензий» к власти в ходе крупных протестных акций. В целом география «пенсионного протеста» по-прежнему довольно высока. Митинги и пикеты против строительства завода по розливу воды на Байкале. Акции прошли в нескольких субъектах, в том числе географически далёких от Иркутской области (Москва, Воронежская область и другие регионы). Учитывая, что акция дала эффект, можно ожидать снижения интереса к данной теме.

Акции прошли в нескольких субъектах, в том числе географически далёких от Иркутской области (Москва, Воронежская область и другие регионы). Учитывая, что акция дала эффект, можно ожидать снижения интереса к данной теме. Протестные акции, направленные на привлечение внимания к антисоциальной политике правительства. Помимо 23 марта, такие акции в ряде регионов прошли и в другие дни (тем более, что в ряде регионов митинг 23 марта не был согласован). Как правило, такие акции включают в себя набор претензий к правительству, связанный с ростом цен на бензин, НДС и рядом других проблемных точек.

Помимо 23 марта, такие акции в ряде регионов прошли и в другие дни (тем более, что в ряде регионов митинг 23 марта не был согласован). Как правило, такие акции включают в себя набор претензий к правительству, связанный с ростом цен на бензин, НДС и рядом других проблемных точек. Протест против роста тарифов ЖКХ. Претензии к власти по поводу развития системы ЖКХ и ранее часто звучали в ходе протестных акций, но в марте данный протест можно выделить в отдельную группу, так как митинги и пикеты, посвящённые данному вопросу, стали носить самостоятельный характер, зачастую не связанный с другими темами.

Претензии к власти по поводу развития системы ЖКХ и ранее часто звучали в ходе протестных акций, но в марте данный протест можно выделить в отдельную группу, так как митинги и пикеты, посвящённые данному вопросу, стали носить самостоятельный характер, зачастую не связанный с другими темами. Протестные акции муниципального характера. Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан и были связаны с факторами ситуативного характера. Именно этот кейс породил самый крупный протест месяца — ситуацию в Якутии. При этом якутский кейс является нетипичным, так как других случаев протеста, детерминированных межнациональными противоречиями, в марте в России не зафиксировано.

Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан и были связаны с факторами ситуативного характера. Именно этот кейс породил самый крупный протест месяца — ситуацию в Якутии. При этом якутский кейс является нетипичным, так как других случаев протеста, детерминированных межнациональными противоречиями, в марте в России не зафиксировано. Протест «обманутых дольщиков». Тема обманутых дольщиков несколько ушла в тень в январе и феврале, но в прошедшем месяце она вновь стала актуальной. Акции дольщиков прошли сразу в нескольких регионах. Но их реализация в форме пикетов (часто одиночных) не позволяет привлекать к ним значительное общественное внимание. По сути, проблема хоть и затрагивает большое число граждан, остаётся локальной.

Тема обманутых дольщиков несколько ушла в тень в январе и феврале, но в прошедшем месяце она вновь стала актуальной. Акции дольщиков прошли сразу в нескольких регионах. Но их реализация в форме пикетов (часто одиночных) не позволяет привлекать к ним значительное общественное внимание. По сути, проблема хоть и затрагивает большое число граждан, остаётся локальной. Протест против закона о «фейковых новостях». В сегменте политического протеста весомую роль сыграли акции против принятого закона о распространении недостоверной информации, что протестующими рассматривалось как форма цензуры. Наряду с этим законом протест общественности вызвал и закон о наказании за неуважение к власти.

В сегменте политического протеста весомую роль сыграли акции против принятого закона о распространении недостоверной информации, что протестующими рассматривалось как форма цензуры. Наряду с этим законом протест общественности вызвал и закон о наказании за неуважение к власти. Помимо вышеперечисленных протестных кейсов, в марте имели место: пикеты и шествия в защиту политических заключённых, протестные акции с требованием отставки главы региона или города, протест дальнобойщиков против системы «Платон», пикеты против «китовой тюрьмы».

III. Рейтинговые показатели

1. Регионы «красной зоны»(с максимальным уровнем протестной активности). Здесь и далее в скобках — место региона в февральском рейтинге.

№ п/п

Субъект

Рейтинг

1(70)

Ингушетия

21,25

2(54)

Якутия (Саха)

21

3(2)

Архангельская область

20

4(1)

Волгоградская область

18,75

5(11)

Воронежская область

18

6(12)

Алтайский край

17,75

7(18)

Ярославская область

16,75

8(19)

Пензенская область

16

9(9)

Бурятия

15,5

10(15)

Курганская область

15,75

11(7)

Оренбургская область

15,25

12(16)

Новгородская область

14

13(26)

Калининградская область

13,75

14(3)

Москва

13

15(23)

Костромская область

13

В регионах «красной зоны» по сравнению с предыдущим периодом произошли существенные изменения. Резкий рост социальной напряжённости произошёл в двух регионах — Ингушетии и Якутии, ранее входивших в число относительно спокойных. Массовые акции, связанные с недовольством населения попыткой региональной власти ограничить возможности для референдума, привели к столкновениям протестующих с правоохранительными органами в Ингушетии. В Республике Саха (Якутия) уголовное преступление спровоцировало взрыв социального недовольства и фактический выход ситуации из-под контроля региональной власти. По мнению авторов рейтинга, кризисные ситуации в Ингушетии и Якутии фактически ставят под угрозу стабильное политическое существование данных региональных политий.

Также повысился уровень протестной активности в Ярославской, Пензенской, Калининградской, Костромской областях, что стало причиной их перехода из «оранжевой зоны» в «красную».

Как уже отмечалось ранее, присутствие в числе регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности Москвы объясняется тем, что крупные агломерации с высокой численностью населения концентрируют у себя значительный спектр проблем, поэтому можно ожидать, что столица России достаточно регулярно будет присутствовать в «красной зоне» рейтинга.

Для остальных регионов характерно наличие одной или нескольких острых социально-экономических проблем. В частности, для Архангельской области уже несколько месяцев такой проблемой является ввоз в регион мусора из Москвы.

2. Регионы «оранжевой зоны» (с относительно высоким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

16(13)

Ивановская область

12,75

17(22)

Санкт-Петербург

12,75

18(37)

Астраханская область

12,5

19(38)

Вологодская область

12,5

20(39)

Карелия

12,5

21(40)

Кировская область

12,5

22(41)

Коми

12,5

23(44)

Марий Эл

12,5

24(47)

Псковская область

12,5

25(49)

Тульская область

12,5

26(50)

Тюменская область

12,5

27(51)

Хабаровский край

12,5

28(53)

Ханты-Мансийский АО

12,5

29(6)

Белгородская область

12,25

30(52)

Хакасия

12

31(10)

Владимирская область

11

32(36)

Омская область

11

33(5)

Тамбовская область

10,75

34(14)

Ростовская область

10,75

35(4)

Красноярский край

10,75

36(25)

Брянская область

10,75

37(27)

Краснодарский край

10,75

38(31)

Челябинская область

10,5

39(33)

Башкирия

10,5

40(55)

Карачаево-Черкесия

10,5

Субъекты, находящиеся в «оранжевой зоне», характеризуются авторами как регионы с достаточно высоким уровнем протестной активности. Как правило, субъекты, попавшие в данную группу, отличаются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера. В то же время в субъектах «оранжевой зоны» протест является хоть и важным, но не решающим фактором развития региональных политий.

В данной зоне также произошли изменения по сравнению с февралём месяцем. В частности, стабилизировалась ситуация в Красноярском крае, Тамбовской, Ростовской и Белгородской областях. Одновременно ввиду роста протестной активности из «жёлтой зоны» в «оранжевую» переместились целый ряд регионов «русского Севера» — Вологодская и Кировская области, Республики Карелия и Коми.

Как правило, для каждого из регионов характерно наличие одной наиболее острой темы и ряда локальных, менее значимых. В ряде субъектов (Омская область, Башкирия) власти удалось стабилизировать обстановку, хотя протестные кейсы в этих субъектах по-прежнему сохраняют высокий потенциал.

3. Регионы «жёлтой зоны» (с умеренным уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

41(74)

Тверская область

10,5

42(20)

Саратовская область

10,25

43(67)

Иркутская область

10,25

44(28)

Московская область

10,25

45(46)

Пермский край

10,25

46(64)

Ставропольский край

10,25

47(65)

Кабардино-Балкария

10,25

48(81)

Рязанская область

10,25

49(21)

Свердловская область

10

50(30)

Самарская область

10

51(59)

Томская область

9.75

52(17)

Ульяновская область

9,5

53(32)

Ямало-Ненецкий АО

9,5

54(42)

Курская область

9,5

55(43)

Липецкая область

9,5

56(45)

Орловская область

9,5

57(75)

Удмуртия

9,5

58(48)

Севастополь

8,75

59(8)

Сахалинская область

8,5

60(24)

Республика Алтай

8,25

61(29)

Татария

8,25

62(80)

Мурманская область

8,25

Субъекты, попавшие в «жёлтую зону», характеризуются экспертами как регионы с умеренным уровнем протестной активности. Для них характерно наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают повышенного интереса общественности, но имеют потенциал в будущем. Как правило, это ситуации, связанные с требованием повышения уровня социально-экономического развития, выступления против пенсионной реформы, а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов. Для регионов «жёлтой зоны» характерен высокий уровень динамизма. Это особенно видно на примере Сахалинской области, где стабилизация ситуации привела к «падению» протестного в прошлом месяце региона на 59-е место. Таким образом, изменение ситуации в субъекте может довольно быстро привести его как в «оранжевую зону», так и в «зелёную». Ещё одной особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание к ним со стороны СМИ и блоггеров.

4. Регионы «Зелёной зоны» (с низким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

63(34)

Кемеровская область

8

64(35)

Приморский край

8

65(58)

Новосибирская область

7.75

66(66)

Ленинградская область

7,5

67(78)

Забайкальский край

7

68(76)

Дагестан

6,5

69(61)

Калужская область

6

70(73)

Смоленская область

6

71(72)

Республика Крым

5,5

72(57)

Амурская область

5,25

73(63)

Северная Осетия

5,25

74(79)

Мордовия

5,25

75(56)

Чувашия

5

76(66)

Тыва

5

77(71)

Калмыкия

4,5

78(60)

Нижегородская область

4,5

79(77)

Еврейская АО

3,75

80(69)

Магаданская область

3,25

81(68)

Камчатский край

1,75

82(82)

Ненецкий АО

1,75

83(84)

Адыгея

1,5

84(83)

Чукотский АО

0

85(85)

Чечня

0

Субъекты, входящие в «зелёную зону», характеризуются авторами исследования как регионы с низким уровнем протестной активности населения и наиболее стабильная зона. При этом эксперты отмечают, что низкий уровень протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто, как в случаях с регионами Северного Кавказа, это определяется сложившимся типом политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной региональной политии. В частности, замечено, что жёсткие, авторитарные региональные политии гасят протест при помощи силовых методов. Определить потенциал протеста в этом случае представляется довольно непросто. Кроме того, сюда часто попадают регионы со слабыми демографическими ресурсами, прежде всего, регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера.

В состав данной группы вошли регионы с немногочисленными протестными акциями, как правило, в форме пикетов, чаще всего одиночных. Такие акции, за редким исключением, не привлекают общественного внимания и не влияют на устойчивость региональной власти.

Общий анализ протестной активности российских регионов в марте 2019 года позволяет авторам рейтинга сделать несколько ключевых выводов.

1. Протестная активности в регионах России в марте выросла по сравнению с февралём. В целом с начала года прослеживается тенденция роста числа протестных акций, а также повышения массовости протеста и отчасти его радикализации. Это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, оппозиция стремится проводить акции общефедерального характера, стараясь находить для этого соответствующие поводы. Во-вторых, последние законодательные инициативы власти спровоцировали новый рост общественного недовольства, теперь уже не столько социально-экономического, сколько политического. В-третьих, март благоприятный месяц для проведения протестных акций. В большинстве регионов уже достаточно тепло, но при этом отпускной и «садовый» сезон ещё не начались, что облегчает оппозиции мобилизацию сторонников. В целом уровень протестной активности в России в марте месяце можно оценить как заметный. В последующие месяцы, полагают эксперты, можно ожидать сохранение протестной активности на данном уровне.

2. Мартовский протест отчётливо продемонстрировал постепенное стирание отличий социально-экономических акций от политических. Фактически большинство протестных акций социально-экономического характера уже содержат в себе политические требования. Это стало характерно даже для локальных протестных кейсов, таких, как «мусорные» акции или «обманутые дольщики». Что касается общефедеральной социально-экономической повестки (ЖКХ, пенсионная реформа, повышение цен), то она уже фактически неотличима от политической. При этом политический протест по-прежнему носит более радикальный характер.

3. В отличии от предыдущих месяцев, в марте не было одной наиболее острой темы, хотя «мусорная реформа», как и в январе и в феврале, сохраняла свою высокую актуальность. Более того, протест в марте отличался большим разнообразием кейсов. Традиционно высокую актуальность сохраняли кейсы, так или иначе связанные с уровнем жизни граждан. Часть протестных тем развивалась по инерции (например, протест против «китовой тюрьмы», забастовки таксистов и другие). В целом, по мнению авторов, сохраняется тенденция, согласно которой более массовыми являются протестные акции, которые направлены на решение проблем регионального характера.

4. Главным субъектом регионального протеста в марте оставалась КПРФ. Партия довольно удачно аккумулирует социальный протест и протест, связанный с пенсионной реформой, а в прошедшем месяце провела довольно успешную Всероссийскую акцию 23 марта. В целом политические организации «левого» толка опять были более активны. Вновь наметился некоторый спад числа акций, организованных «правыми» политическими силами, в том числе региональными штабами А. Навального. Заметной тенденцией остаётся и рост числа акций, организованных активными группами общественности, а также индивидуальных протестных акций.

В заключение авторы рейтинга делают вывод, что март 2019 года оказался заметным в плане проявления протестной активности граждан.