Вильнюс, 10 апреля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Как сообщил журналистам председатель литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) Мантас Мартишюс, сегодня комиссия рассмотрит вопрос об ограничении ретрансляции в стране российского телеканала «Россия 24». На заседание комиссии приглашены представители телеканала.

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Поводом к таким мерам стало выступление депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в ноябре прошлого года. Как считает комиссия, Жириновский в эфире телеканала призывал начать ядерную войну, чтобы «уничтожить Запад».

«В программе были установлены нарушения, при которых распространялась недопустимая информация, разжигалась рознь. Мы ждем, пока представители канала предоставят объяснения, и потом будет принято решение», — передаёт слова Мартишюса издание delfi.lt.

Как пояснил председатель комиссии, для телеканалов, зарегистрированных в Евросоюзе, имеются внутренние правила рассмотрения нарушений, а для российского телеканала может быть принята мера воздействия в виде прекращения ретрансляции на какой-то срок.

Ранее литовская комиссия уже приостанавливала ретрансляцию на территории страны российских телеканалов, в частности, за «поддержку сепаратистов» на Юго-Востоке Украины.