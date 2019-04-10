Вашингтон, 10 апреля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что к существующему российско-американскому договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) необходимо подключить Китайскую Народную Республику. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 10 апреля, на слушаниях в Сенате Конгресса США.

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«Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России», — сказал Помпео.

Он пояснил, что подразумевает Китайскую Народную Республику и ещё одну сторону.

Помпео подчеркнул, что СНВ-3 с Россией должен быть продлен в том случае, если удастся выработать приемлемый для Вашингтона вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как США окончательно решили разорвать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), договор СНВ-3 остается единственным международным документом, который устанавливает контроль над вооружениями двух крупнейших ядерных держав в мире. Срок СНВ-3 истекает в 2021 году.