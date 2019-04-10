Иерусалим, 10 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры по итогам израильских выборов, 10 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Американский лидер поздравил Нетаньяху с победой партии «Ликуд». Трамп и Нетаньяху также обсудили двустороннее сотрудничество.

«Два лидера договорились, что в ближайшие годы Израиль и Соединенные Штаты продолжат сотрудничать как можно плотнее», — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном в Twitter.

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