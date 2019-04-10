Салехард, 10 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. На Ямале с 12 апреля откроется охота на бурого медведя. Продлится она до 10 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе по охране биоресурсов.

Scott Calleja Медведь

Продолжается выдача разрешений на отстрел косолапых по квотам, оставшимся с осени. Уже оформлено более ста разрешений. Самый большой ареал обитания бурых медведей на Ямале — Красноселькупский район.

Региональная служба по охране биоресурсов напоминает, что наличие разрешительных документов не избавляет граждан от ответственности за нарушение правил охоты.

Весной охота на медведя разрешена только с подхода, из укрытия и с собаками. Запрещена охота на снегоходах, вплоть до уголовной ответственности.

По данным управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, в регионе насчитывается 2 242 особи бурых медведей. В 2018 году учётом были охвачены общедоступные охотничьи угодья в шести муниципальных районах — Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском. По сравнению с 2017 годом численность бурого медведя в автономном округе увеличилась незначительно.