Чебоксары, 10 апреля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано исковое заявление министерства физической культуры и спорта. Ответчиком по делу выступает строительная компания «Алза», директор которого ранее был помещён под домашний арест. Сумма требований — более 133,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Из картотеки Арбитражного суда Чувашии

9 апреля в Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано исковое заявление регионального минспорта к строительной компании «Алза». Согласно картотеке, сумма заявленных исковых требований составляет 133 174 603,35 рублей.

В качестве иных лиц по делу проходят ГУП «Республиканское управление капитального строительства» минстроя Чувашии и бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №2» минспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по итогам проверки совместно с УФСБ выявлено хищение 34,3 млн рублей бюджетных средств на закупку оборудования и спортивного инвентаря, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах. В правоохранительных органах полагают, что в целях сокрытия хищения между подрядчиком и министерством были подписаны фиктивные договоры на ответственное хранение указанного имущества. В следственный орган было направлено постановление об уголовном преследовании виновных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») в отношении бывшего первого заместителя министра спорта и по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате») в отношении руководителя компании «Алза». Последний в январе 2019 года был помещён под домашний арест.

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В минспорте Чувашии после этого заявили, что в декабре 2018 года в рамках поручения Кабинета министров республики была создана «комиссия по инвентаризации сведений, содержащихся в актах выполненных работ по объекту: «Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2» (Центр олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары)». В ходе выездной проверки была проведена инвентаризация поставленного в рамках государственного контракта оборудования и инвентаря. По итогам инвентаризации выявлено, что «на объекте частично отсутствует оборудование и инвентарь, которое было оплачено генеральному подрядчику в рамках государственного контракта», говорилось в сообщении.