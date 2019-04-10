Тула, 10 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Следить, координировать и, вероятно, принимать решения из одного центра. Управление — штука тонкая, которая часто требует личного присутствия на местах. В Тульской области приняли, можно сказать, инновационное решение, которое позволит мониторить ситуацию практически во всех сферах жизнедеятельности региона. Губернатор Алексей Дюмин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (с его легкой руки Дюмина назначили врио главы области) подписали соглашение об информационном взаимодействии. Если говорить прямо, под патронатом Минобороны в Туле создадут центры управления, которые будут предоставлять военному ведомству информацию по социальным вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, усилении охраны важных объектов, состоянии транспортной инфраструктуры и другую. Почему Тульская область станет первопроходцем в этом вопросе и зачем это нужно региону, в материале.

Tularegion.ru Подписание Соглашения между министерством обороны РФ и правительством Тульской области об информационном взаимодействии

Ошибок быть не должно

Министр обороны на встрече с Дюминым уверено заявил, что «реализация соглашений станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления». Конечно, немаловажную роль в выборе Тульской области как пилотного проекта сыграла фигура губернатора. Человек военный, хорошо знакомый со всеми аспектами работы министерства обороны и, пожалуй, как никто другой понимающий всю важность и значимость для создания такого центра. Политолог, главный редактор информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый подчеркивает, что это важный сигнал для региона.

«Дюмин — генерал, он прекрасно понимает, о чем идет речь, владеет предметом, глубоко погружен в тему, поэтому Сергею Шойгу не надо объяснить что-то два раза. Кроме того, реализация стратегически важного для государства проекта в Тульской области указывает на высокий уровень доверия федерального центра к Дюмину и его команде, — говорит эксперт. — Этот тот самый случай, когда ошибок быть не должно. Никто не хочет рисковать, никто не хочет провалов, по этой причине ставка делается на компетентных, надежных и проверенных людей».

Региональный центр управления — объект стратегический. Нет, это не какая-то военная база, где будут собраны все силы и средства военной и оборонной промышленности. Цели и задачи центра намного глобальнее.

«Он улучшит качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других отраслях, — — объяснил Дюмин. — Объект позволит по закрытым каналам связи оперативно и эффективно реагировать на возможные кризисные ситуации, организовывать территориальную оборону области и вопросы мобилизации».

Звучит, конечно, пафосно, но на опыт Тульской области в дальнейшем будут опираться и другие субъекты РФ. Средства на создание центра в региональном правительстве уже изыскали, но сколько — пока не разглашается. Тем не менее тульский губернатор намерен опираться на опыт Национального центра управления обороной и попросил у Шойгу организационной и технической помощи.

Усиление во внутриэлитных раскладах

Сотрудничество Тульской области и министерства обороны России завязано не только на оборонно-промышленном статусе, но и на социально-экономических задачах. Руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов напомнил, что благодаря военному ведомству в регионе возводятся мосты для муниципалитетов, возродилось Суворовское училище и введено военно-патриотическое воспитание силами «Юнармии».

"В условиях роста рисков возникновения кризисных ситуаций в разных регионах страны, вызванных прежде всего социально-экономическими причинами, очевидно, что Минобороны получило карт-бланш на создание центров координации по гражданским вопросам наподобие Национального центра управления обороны. Повышение качества государственного и военного управления возможно за счет мониторинга процессов, всплесков активности в регионе, неблагоприятного развития ситуации в различных отраслях и выработки на основе полученной информации вариантов решений для предотвращения последствий. Возможно, речь идет о слиянии ряда функций ситуационных центров при губернаторах, которые не всегда эффективно могли оценить и спрогнозировать развитие ситуации на территории», — объясняет Крылов.

Ключевой фигурой выбора Тулы в качестве пилотного в создании Регионального центра управления Евгений Крылов так же видит Дюмина и его давнюю личную связь с Сергеем Шойгу.

«Министр обороны в последние несколько месяцев демонстрирует усиление своих аппаратных позиций во внутриэлитных раскладах, — говорит специалист по политическим исследованиям. — Однако реализация проекта создания центров управления может затормозиться из-за отсутствия федерального финансирования — брать на себя обязательства по оснащению современными средствами мониторинга и связи готовы далеко не все регионы».

Рано или поздно это бы случилось

Несмотря на то, что подписи главных героев встречи поставлены, деньги нашлись, а квалифицированные кадры подберут (с учетом военного прошлого губернатора, это не составит большого труда), ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов считает, что окончательное решение о создании Регионального центра управления в Тульской области еще не принято.

«Создание региональных центров координации действий силовых структур — следствие целого комплекса проблем, связанных как с ситуацией на внешнеполитической арене, так и внутри страны. Причем внутриполитическая повестка, на мой взгляд, первична. Рост протестных настроений и общая логика действий власти предполагают, что подобное решение рано или поздно должно было быть принято, — считает аналитик. — Тем не менее, смущает тот факт, что большинство региональных администраций пока не в курсе данного решения. Видимо, оно пока носит предварительный характер, и окончательное решение еще не принято».

Также Николай Евдокимов отметил два фактора выбора министерством обороны именно Тульской области: объективный и субъективный.

«Первый связан с тем, что в Тульской области относительно устойчивая социально-политическая ситуация, а команда губернатора демонстрирует высокий управленческий потенциал. В этом отношении данный регион, учитывая еще и его близость к Москве, идеально подходит для реализации пилотного проекта, — объясняет Евдокимов. — Второй — с политическим бэкграундом губернатора Алексея Дюмина и его близостью к высшей политической элите, прежде всего той ее части, которую принято называть «силовиками». Собственно, Дюмин сам является представителем этой группы, что уже делает понятным, почему Шойгу обратился за помощью в реализации этого проекта именно к тульскому губернатору».

По мнению руководителя аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, создание региональных центров — это попытка расширения влияния Минобороны в сфере IT и мониторинга социально-экономической ситуации в регионах.

«Глава Тульской области — традиционный партнер Минобороны. Поэтому неудивительно, что именно Тула стала пилотным регионом для обкатки этой системы, — сказал эксперт. — Подобные системы сегодня будут формироваться различными высокотехнологичными компаниями IT-сектора. Самый главный вопрос в этой ситуации — будут ли у региона средства для внедрения подобных систем. Тульская область делает это сугубо за счет своего бюджета. Думаю, что в регионе вполне адекватно оценивают свои возможности. Новые системы окажутся полезными для субъектов страны, поскольку связаны с внедрением высокоточных технологий мониторинга и оперативного контроля за ситуацией».

Впрочем, помимо вышеуказанных причин, основная цель соглашения тульского лидера и генерала армии — реализация национальных проектов в отдельном субъекте и укрепления обороноспособности страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что указ о создании Национального центра управления обороной (НЦУО) Владимир Путин подписал 10 декабря 2013 года, а на боевое дежурство центр заступил с 1 декабря 2014 года.

НЦУО предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами РФ; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-морского флота; сбора, обобщения и анализа информации о военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке в Российской Федерации в мирное и военное время.

Средства центра позволяют в кратчайшие сроки включить в совместную работу военное управление, исполнительную власть, различные министерства и ведомства, госкорпорации, органы местного самоуправления, обеспечив обмен информацией в режиме реального времени. Связь с регионами позволяет обеспечить эффективный контроль за поступлением в войска новых образцов вооружения и техники, реализацией планов по импортозамещению военной продукции, решением многих других задач при обеспечении повседневной деятельности войск.

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