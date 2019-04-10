Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко. Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в отношении него возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

По версии следствия, Боровко в начале апреля текущего года потребовал от бизнесмена взятку в общей сумме 300 тысяч рублей за непроведение проверок торговых точек предпринимателя на территории метрополитена и непривлечение к ответственности за ведение предпринимательской деятельности на территории метрополитена с нарушениями законодательства.

Как считает следствие, Боровко успел получить от коммерсанта порядка 100 тысяч рублей.

«Сегодня, 10 апреля 2019 года, Боровко, находясь у выхода из станции метро «Проспект Большевиков», при получении оставшейся суммы взятки был задержан», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь в прокуратуре Петербурга отметили, что ведомство само потребовало избрания в отношении Боровко меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Решается вопрос об увольнении Боровко в связи с нарушением Присяги прокурора», — заявили в городской прокуратуре.